Stadt Willich : Ehepaar Riedler feiert Goldhochzeit

Stadt Willich Am morgigen Donnerstag (24. Mai) sind in Neersen auf dem Starenweg die Eheleute Günter (72) und Doris Riedler, geborene Dicken (73), 50 Jahre miteinander verheiratet und können ihre Goldhochzeit feiern. Kirchlich haben sie am 25. Mai 1968 geheiratet. Bereits im Jahre 1963 hat sich das Jubelpaar auf einer Wanderung nach Klein Jerusalem am Christi-Himmelfahrtstag kennengelernt. Er stammt aus Schlesien, sie erblickte in der Alpenrepublik Österreich das Licht der Welt. Bis zum Jahre 1974 hat das Paar in Anrath gelebt. 1974 wurde das schmucke Eigenheim in Neersen bezogen.

Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Das Jubelpaar hat ferner ein Enkelkind. Die gemeinsamen Hobbys sind Reisen und die Musik. Günter Riedler hat im Kirchenchor St. Johannes gesungen, weiter im Musikkreis Neersen und seit nunmehr 55 Jahren ist er aktives Mitglied des MGV Orpheus. Beim MGV Orpheus war er Vizechorleiter bis zu seinem Schlaganfall vor zwei Jahren.

Gleichwohl hat Günter Riedler sein herzliches Lachen nicht verlernt, auch wenn nach dem Schlaganfall eine geplante Amerika-Reise nicht realisiert werden konnte. Die Liebe hat das Jubelpaar stark gemacht. Man spürt und sieht es.



Bis zu seiner Pensionierung war der Goldbräutigam 40 Jahre als Malermeister bei der Firma Alexander Poscher beruflich tätig. Die Goldbraut hat 40 Jahre im Anrather Frauenchor gesungen und mehr als ein Jahrzehnt im Belcanto-Chor Schiefbahn. Doris Riedler war beruflich als Verwaltungsangestellte bei der Stadt Willich beschäftigt.

Froh ist das Jubelpaar, dass man gemeinsam jetzt wieder kürzere Reisen unternehmen kann, oder auch die Goldhochzeit mit der Familie, Verwandten und Freunden am Wochenende gemeinsam feiern kann.

(RP)