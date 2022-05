Diamanthochzeit in Neersen : Bei der Arbeit hat es zum ersten Mal gefunkt

Neersen Seit 60 Jahren sind Agnes und Karl-Heinz Bayertz nun verheiratet. Obwohl sie grundverschiedene Menschen sind, blicken sie mit positiven Gefühlen auf ihre Ehe zurück.

(barni) Agnes und Karl-Heinz Bayertz feiern heute ihre Diamanthochzeit im Rahmen ihrer Familie. Sie ist 82 Jahre alt, er 83. Kennengelernt hatte sich das Paar am Arbeitsplatz bei der Bekleidungsfirma „Christian & Hanraths“ an der Krefelder Straße in Mönchengladbach. Er wuchs an der Kickenstraße auf, sie stammt aus Neuwerk. Der Jubilar ist gelernter Weber, hat bis zu 16 Webstühle bedient und später als Endlosdrucker gearbeitet, die Jubilarin ist Kunststopferin.