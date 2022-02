Während des Umbaus geschlossen : Edeka-Markt in Schiefbahn wird modernisiert

Inhaberin Martina Keil (Mitte links) und ihr Team freuen sich schon auf den modernisierten und aufgehübschten Supermarkt. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Für eineinhalb Wochen schließt am Samstag der Edeka-Markt in Schiefbahn, um dann in neuem Gewand zu öffnen. Mit digitaler Preisanpassung, mehr Bio-, veganen und frischen Produkten. An einer „Heißen Theke“ gibt es warme Gerichte.