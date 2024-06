Golfplatz Duvenhof Willich Wie der Klimawandel die Pflege eines Golfplatzes verändert

In den vergangenen Jahren hat sich das Klima spürbar verändert. Nach Dürresommern in den Jahren bis 2023, ist es nun viel zu nass. Der Regen schob am Golfplatz Duvenhof viele Pflegearbeiten nach hinten, doch der Betrieb läuft dessen ungeachtet normal. Der Klimawandel wird sich auch künftig auf den Golfsport auswirken, erwartet Michael Kerkhoff, der Geschäftsführer der Golfsport Willich GmbH. „Wir brauchen für die Frühjahrspflege – vor allem für das Aerifizieren und das Sanden – trockenes Wetter, sonst kann der Sand nicht gut in den Boden eingearbeitet werden. Es ist eine Grundbedingung für den langfristig guten Zustand der Bahnen und des Grüns“, erklärt er. Erst Anfang Juni konnten diese Arbeiten in diesem Jahr abgeschlossen werden.