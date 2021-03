Zwei Unfälle mit drei Verletzten : Polizei meldet Abbiege-Unfälle in Willich

Polizei meldet Abbiege-Unfälle in Willich

Willich Bei einem Unfall auf der Korschenbroicher Straße sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Korschenbroich gegen 6.30 Uhr auf der Korschenbroicher Straße.

An der Kreuzung mit der Dietrich-Bonhoeffer-Straße bog er ab und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kleintransporters. Dessen Fahrer, ein 56-jähriger Mann aus Dülmen, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der in seinem Pkw eingeklemmte Korschenbroicher wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der 58-Jährige wurde mit schweren und der 56-Jährige mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle blieb bis etwa 9 Uhr gesperrt.