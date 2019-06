Anrath : Drachenbesuch zum Brunnenfest

Der Werbering Anrath freut sich auf das nunmehr 30. Brunnenfest. Foto: Werbering

Anrath Für 15. und 16. Juni lädt der Werbering Anrath zum Brunnenfest ein. Los geht’s am Samstag mit einer zünftigen Rocknacht, bei der die bekannte Mönchengladbacher Formation „Just:is“ spielen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Wer schon immer einmal einem Drachen begegnen wollte oder von riesigen Seifenblasen geträumt hat, die schillernd durch die Lüfte ziehen, der ist beim Brunnenfest in Anrath richtig. Eine Drachenreiterin sowie eine Seifenblasen-Fee sind nämlich vor Ort. In diesem Jahr setzt der Werbering Anrath insbesondere auf Walk-Acts. „Wir verzichten am Sonntag auf eine Bühne. Stattdessen haben wir Künstler, die unter den Besuchern anzutreffen und damit hautnah zu erleben sind“, sagt Sascha Kain vom Werbering-Vorstand.

Die Drachenreiterin ist ein Stelzen-Walk-Act, bei dem es so aussieht, als würde sie tatsächlich auf einem Drachen reiten. Das aufwendige Kostüm ist ein wahrer Hingucker. Der bewegliche Drachenkopf kann mit den Besuchern kommunizieren, wobei gerade die kleinen Besucher auch gern einmal mit dem Drachen kuscheln, wenn er seinen Kopf zu ihnen herunter neigt. Die kleinen Besucher können sich zudem aufs Kinderschminken freuen. Sandra Lenzen, eigens aus der Eifel angereist, sorgt für fröhlich bunte Gesichter, die man am Abend am liebsten gar nicht mehr abwaschen möchte. Um jede Menge Wasser, allerdings weniger zum Waschen, sondern mehr zum Löschen gedacht, dreht es sich am Ende der Fußgängerzone in Höhe des Ladenlokals „Sternenhimmel“. Dort zeigt die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Willich, was man alles als junger Feuerwehrmann oder junge Feuerwehrfrau lernt.

Info Fest in Fußgängerzone und auf dem Kirchplatz Das Brunnenfest startet am Samstag, 15. Juni, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, geht es ab 11 Uhr los. Offizielles Ende ist am Sonntag gegen 19 Uhr. Die gesamte Fußgängerzone samt Kirchplatz gehört zur Festfläche. Der Sonntag ist verkaufsoffen. Der Eintritt ist frei.

Los geht es aber wie immer bereits am Samstagabend. Die Mönchengladbacher Formation „Just:is“ spielt am 15. Juni ab 19.30 Uhr auf der Bühne vor der Anrather Pfarrkirche und verwandelt den Platz in eine Open-Air-Konzertfläche. Die sechsköpfige Band ist ein Garant für gute Musik. Aber nicht nur der abendliche Auftakt zum Brunnenfest ist ein Highlight. Das 30. Brunnenfest ist wie immer ein Fest für die ganze Familie. Es steht für Spaß, klönen, bummeln, essen und Geselligkeit – aber auch mitmachen.

Am Sonntag, 16.Juni, können alle nach der rockigen Nacht erst einmal ausschlafen, denn das Brunnenfest beginnt um 11 Uhr. Neben den ortsansässigen Einzelhändlern reisen jede Menge Aussteller an, die Schönes, Ausgefallenes und Nützliches mitbringen. Die Palette reicht von Gewürzen über Patchwork-Arbeiten bis hin zu Schmuck, Büchern und Bekleidung. Da der Sonntag verkaufsoffen ist, stehen allen Besuchern auch die Einzelhandelsgeschäfte offen. Wem bislang die Zeit für einen gemütlichen Einkaufsbummel gefehlt hat, der kann dies am 16. Juni nachholen.

Auch wenn am Sonntag die obligatorische Bühne vor der Kirche fehlt, so wird dieser Bereich einen starken Anziehungscharakter haben. Im Bereich des Kirchenvorplatzes entsteht eine kulinarische Meile, die weit über das übliche Angebot hinaus geht. Food Trucks mit Hamburgern, Flammkuchen, Süßkartoffeln-Spalten und weiteren Schmankerln warten auf die Besucher.