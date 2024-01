Bodenfeuchtigkeit im Kreis Viersen Dürre ist auch in tiefen Bodenschichten vorbei

Seit Wochen regnet oder schneit es teils sehr ergiebig. Die Bodenschichten sind so gesättigt, dass Felder und Wiesen überflutet sind. Doch wie sieht es in der Tiefe aus? Sind die Folgen der Dürrejahre beseitigt? „Die Frage ist tatsächlich sinnvoller, als sie auf den ersten Blick erscheint. Es gibt immer wieder Situationen, in denen sich Überschwemmungen bilden und darunter Dürre herrscht. Es dauert lang, bis Wasser in tiefe Bodenschichten eingedrungen ist. Besonders dann, wenn diese zuvor extrem trocken waren. Dann versickert Wasser nicht gut“, sagt Dr. Andreas Marx. Der Experte vom Helmholtz-Institut in Leipzig ist verantwortlich für den Dürremonitor, den das Institut für ganz Deutschland erstellt.