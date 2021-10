Noch Karten erhältlich : Dora Heldt liest in Neersen

Dora Heldt kommt am 4. November ins Schloss Neersen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Neersen Die Liebe zu ihrer norddeutschen Heimat ebenso wie die zu den Menschen dort fängt Dora Heldt auf unnachahmliche Weise in ihren Büchern ein. Aus ihrem neuesten Roman „Drei Frauen, vier Leben“ liest sie am 4. November in Neersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Autorin Dora Heldt, deutschlandweit bekannt für Romane und humorvolle Krimis, liest am Donnerstag, 4. November, um 19 Uhr in der Motte von Schloss Neersen aus ihrem neuen Buch „Drei Frauen, vier Leben“. Das Buch ist der Nachfolger des Bestsellers „Drei Frauen am See“.

Die Lesung wird veranstaltet von der Bibliothek im Brauhaus (BIB) und gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von „Neustart Kultur“. Der Zutritt erfolgt nach der aktuellen 3G-Regelung. Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, sie sind erhältlich bei den bekannten Vorverkaufsstellen der Stadt Willich.

Dora Heldt wurde 1961 auf Sylt geboren und hat sich mit ihren Romanen und Krimis auf die Spitzenplätze der Bestsellerlisten geschrieben. Die gelernte Buchhändlerin war mehr als 30 Jahre lang Verlagsvertreterin für einen großen Publikumsverlag. Neben humorvollen Familien- und Frauenromanen („Urlaub mit Papa“, „Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt“ oder „Drei Frauen am See“) begeistert sie ihr Publikum mit lustig-skurrilen Sylt-Krimis („Wir sind die Guten“), Erzählungen und Kolumnen. In ihrem neuen Roman „Drei Frauen, vier Leben“ geht es um drei Freundinnen, die ein tiefes Zerwürfnis über Jahre getrennt hat. Erst der Tod der Vierten im Bunde, Marie, ein Jahr zuvor hatte sie wieder zusammengebracht. Jetzt steht das nächste Pfingsttreffen an. Doch das Treffen setzt Kräfte frei, die ihrer aller Leben in gänzlich unerwartete Richtungen lenken.

(RP)