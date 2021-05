Verkauf in Willich : Doch wieder Schnittblumen auf dem Wochenmarkt

Verkauf in Willich

Willich Auf den Wochenmärkten in Nordrhein-Westfalen dürfen jetzt doch wieder Schnittblumen verkauft werden. Hintergrund: Bei der derzeitigen 7-Tages Inzidenz von über 100 dürfen streng nach der Corona-Schutzverordnung des Landes keine Blumen auf dem Markt verkauft werden, sondern ausschließlich Lebensmittel.

Das ist unter anderem für Willichs Bürgermeister Christian Pakusch ein nicht wirklich nachvollziehbares Verbot, weshalb er am Dienstag seinen Unmut in der Staatskanzlei deutlich machte.

Am Mittwoch kam dann vom Staatssekretär aus dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes der Hinweis, dass „diese Frage derzeit wegen der fehlenden bundesweiten Struktur kurzfristig nicht abschließend geklärt werden“ könne – bis zur endgültigen Klärung „dieser Auslegungsfrage der Verkauf von verderblichen Blumen und Pflanzen auf Märkten als zulässig erachtet“ werde.

Nun können also landesweit auf den Märkten wieder Schnittblumen verkauft werden – wovon Händler und Kunden am Mittwoch bereits in Schiefbahn Gebrauch machten.