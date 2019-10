Vereinsjubiläum : Der DJK-VfL Willich lädt zum Poetry Slam

Willich Zum Jubiläum hat der Verein viele Veranstaltungen organisiert. Jetzt gibt es einen Dichterwettstreit.

Nach zwei Veranstaltungen im Rahmen der Schlossfestspiele mit den Stars der Szene, Sebastian 23 und Jan Philipp Zymni, wagt sich jetzt auch der DJK-VfL Willich im Rahmen der Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen an diese neue Kunstform. Am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, findet im Vereinsheim an der Schiefbahner Straße 10a einer jener modernen Dichterwettstreite statt, bei dem Autoren ihre selbst geschriebenen Texte auf einer Bühne präsentieren.