Hannelore Eichholz folgt auf Helmut Frantzen DJK-VfL Willich hat neue Vorsitzende

Helmut Frantzen zeigte sich skeptisch in Bezug auf einen baldigen Baubeginn. Der Verein steckt jetzt in dem Dilemma, dass er nicht langfristig Geld zurückstellen darf, das für Projekte angespart wird. Was ihn enttäuscht hat: „Die Verwaltung hat das Projekt auf Eis gelegt, es reichte nicht einmal für eine kleine mobile Toilettenanlage.“ Eigentlich hatte Bürgermeister Christian Pakusch sein Kommen zugesagt. Zu vorgerückter Stunde ließ er den Verein per Telefonanruf wissen, dass sich ein anderer Termin in die Länge ziehe.