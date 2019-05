Weisweiler-Elf in Willich : DJK/VfL trat gegen Ex-Profis an

DJK/VfL trat gegen Ex-Profis an

Weisweiler-Elf in Willich

Willich Gegen Gladbach kann man mal verlieren – sagten sich jetzt ehemalige Fußballgrößen des DJK/VfL Willich nach ihrem 3:11 gegen die Weisweiler-Elf, der Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach, in der ehemalige Profis wie Karlheinz Pflipsen, Filip Daems, Peter Wynhoff, Mike Hanke, Chiquinho, Bachirou Salou oder Oliver Neuville spielen.

Die Borussen waren ins Willicher Sport- und Freizeitzentrum zum DJK/VfL gekommen, der in diesem Jahr mit vielen Veranstaltungen sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die deutliche Niederlage gegen die Weisweiler-Elf tat der guten Stimmung aber natürlich keinen Abbruch, man nahm es sportlich. Apropos Jubiläum: Weiter geht es am Sonntag, 26. Mai, wenn die Breitensportabteilung des DJK/VfL Willich von 11 bis 16 Uhr mit allen Sportinteressierten mit einem Breitensport-Fest feiert – bei trockenem Wetter auf den Außenanlagen des Sportzentrums, bei Regen in der Jakob-Frantzen-Halle.