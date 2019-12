100-jähriges Bestehen : DJK-VfL Willich beendet sein Jubiläumsjahr

Willich Mit der „Sticker-Star-Aktion“ der Fußball-Jugend im Januar 2019 hatte es begonnen, mit dem Modellflug-Tag endeten jetzt die Veranstaltungen innerhalb des Jubiläumsjahres zum 100-jährigen Bestehen des DJK-VfL 1919 Willich.

Zum Jubiläum hatte der mit rund 2200 Mitgliedern größte Verein in Alt-Willich in diesem Jahr 36 Einzel-Veranstaltungen organisiert, in denen sich die verschiedenen Sportabteilungen sowie der Gesamtverein in der Öffentlichkeit präsentierten.

Zum mit 200 Gästen gut besuchten Modellflug-Tag unter der Regie von Abteilungsleiter Peter Kadoch hatten die Willicher Flugkünstler Mitglieder aus vier befreundeten Vereinen eingeladen, die in der Jakob-Frantzen-Halle dem Publikum 35 Modellflugzeuge in verschiedenen Variationen und Formationen vorführten. Dort sah man Modelle von kleinen Sportflugzeugen bis zum Doppeldecker, von winzigen Hubschraubern bis zum großen Robocopter. Sogar eine fliegende Ritterburg und ein Tablett mit Sektglas waren am Start. Manche Modelle zogen Schleppbänder hinter sich her, auf einem Band prangte der Aufdruck „DJK-VfL – 100 Jahre Sport in Willich“.