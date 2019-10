Kommunalwahl 2020 : Dietmar Winkels will Bürgermeister werden

Dietmar Winkels will Bürgermeister werden

Dietmar Winkels enthüllte das Plakat, mit dem er in den Wahlkampf ziehen will. Foto: Marc Schütz

Willich Dietmar Winkels soll für die Willicher SPD bei den Kommunalwahlen im September 2020 als Bürgermeisterkandidat antreten. Das haben Partei- und Fraktionsvorstand am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz bekannt gegeben – und die SPD ist damit die erste Partei, die sich aus der Deckung wagt.

Auch CDU, FDP und Grüne haben angekündigt, eigene Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken, Namen gibt es allerdings noch nicht. Insofern ist es taktisch klug von den Sozialdemokraten, früh konkret zu werden, denn nun ist die Aufmerksamkeit am größten. Im Februar muss der 66-jährige Winkels von der SPD-Mitgliederversammlung noch gewählt werden. Theoretisch könnte dann noch andere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen, doch das ist unwahrscheinlich.

„Auf Willich kommen in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu. Ich fühle mich dafür verantwortlich, unsere Stadt in eine sichere und gute Zukunft zu führen“, begründete Winkels seine Kandidatur. Als Sozialpädagoge und Vorsitzender des Sozial- und des Jugendhilfeausschusses wolle er einerseits einen Schwerpunkt auf Erziehung und Bildung legen, ganz wichtig sei ihm aber auch das Thema Wohnen: „Wohnen darf kein Luxus sein“, sagt Winkels in einem Video, mit dem seine – für viele doch überraschende – Kandidatur bekannt gegeben wurde.