Dietmar Maus aus Grefrath : Kreispolizei Viersen steht unter neuer Leitung

Grefrath Dietmar Maus ist neuer Abteilungsleiter der Viersener Kreispolizei. Der gebürtige Krefelder wohnt seit mehr als 30 Jahren in Grefrath. Er trat 1978 in den mittleren Polizeivollzugsdienst des Landes NRW ein, 1990 schloss er das Studium für den gehobenen Vollzugsdienst ab, 2003 zum höheren Dienst.

Zuletzt leitete Maus die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz beim Polizeipräsidium Krefeld und stand diesem in Vertretung bis September 2020 als Behördenleiter vor. Am Freitag wurde er zum Leitenden Polizeidirektor ernannt. „Ich freue mich sehr, dass ich nach vielen Stationen in leitender Funktion nun in meiner Heimat die Leitung der Polizei übernehmen darf“, sagt Maus.