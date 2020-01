CDU-Ratsherr : Dieter Lambertz kandidiert nicht mehr für den Willicher Stadtrat

Dieter Lambertz holte Elisabeth Siemes im Jahr 2009 in die CDU. Nun soll sie seinen Wahlkreis übernehmen. Foto: CDU

Willich 25 Jahre lang saß der Anrather für die CDU im Stadtrat, war Ausschussvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister. Seine Nachfolgerin soll Elisabeth Siemes werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

Nun, da Willichs Bürgermeister Josef Heyes offiziell erklärt hat, zur Kommunalwahl am 13. September nicht erneut als Bürgermeisterkandidat anzutreten, gibt der nächste langjährige CDU-Politiker bekannt, seine politische Karriere zu beenden: Dieter Lambertz wird nicht mehr für den Stadtrat kandidieren. „Alles hat seine Zeit. Mit 75 Jahren sehe ich es als meine Pflicht an, nicht irgendwann große ,Fußstapfen’ zu hinterlassen, sondern zur rechten Zeit für eine geeignete Nachfolge zu sorgen. Den Zeitpunkt halte ich bei der nächsten Kommunalwahl für gekommen und danke meinen Wählerinnen und Wählern für das stets entgegengebrachte Vertrauen von ganzem Herzen“, teilt Lambertz mit. Mit der 35-jährigen Elisabeth Siemes hat sich eine junge Frau, die in Anrath aufgewachsen ist und am Michael-Endet-Gymnasium in Tönisvorst das Abitur gemacht hat, bereit erklärt, seinen Wahlkreis zu übernehmen.

Dieter Lambertz ist seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik tätig und davon 25 Jahre im Rat der Stadt Willich. In dieser Zeit war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und Vorsitzender oder Obmann im Jugendhilfe- und im Sozialausschuss. Zudem saß er im Haupt- und Finanzausschuss und war stellvertretender Bürgermeister der Stadt Willich. Höchste Anerkennung für sein kommunalpolitisches und gesellschaftliches Engagement war im vergangenen Jahr die Verleihung des Ehrenrings der Stadt Willich – die höchste Auszeichung der Stadt. Kinder, ältere und behinderte Menschen lagen und liegen Dieter Lambertz bei seiner Arbeit besonders am Herzen. Deshalb auch sein Engagement im Kinderschutzbund Willich als stellvertretender Vorsitzender und als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Viersen.