Programm Diese Kurse bietet die Volkshochschule in Willich an

Wer Handarbeiten gerne mag, kann am Rhein-Maas-Berufskolleg (Schiefbahner Str. 4) entweder den Makramee-Aufbaukurs (X65007) oder „Häkel-Kunst mit Pfiff“ (X650071) besuchen. Beim ersterem handelt es sich um eine aus dem Orient stammende Knüpftechnik, mit der Textilien, Schmuck und Ornamente hergestellt werden können. Am Dienstag, 14. März, ist von 19 bis 21 Uhr der erste Termin, danach folgen im Wochentakt zwei weitere. Kosten: 41,50 Euro. Im April, am Dienstag, dem 18., 19.30 bis 21 Uhr werden dann am Berufskolleg besondere Socken gehäkelt. Weil alle Maschen notwendig sind, richtet er sich an erfahrene Häkler. Es folgen drei weitere Termine im Wochentakt. Kosten: 50 Euro.