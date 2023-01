Tipps zum Selbermachen Karnevalskostüme einfach selbst gemacht

Reh Brauner oder cremefarbener Pullover und Hose oder Rock sind die Grundausrüstung. Aus weißem Zottel- oder Frotteestoff kann ein Lätzchen genäht werden, was den Brustfleck eines Rehs darstellt. Aus Streifen von braunem Zottelstoff, die einfach zusammengenäht werden, entstehen für Arme und Beine Überzieher. Aus Tüll oder Gardinen und braunem Stoff Streifen schneiden und sie an ein Gummiband nähen. Die braunen Stoffstreifen können zudem mit weißen Kreisen aus Filz oder Stoff versehen werden. Das Ganze wird über Hose oder Rock getragen. Einen Haarreifen mit braunem Stoff umwickeln. Zwei möglichst gut verzweigte kleine Äste nehmen und als Geweih auf dem Haarreifen festkleben. Für die Rehohren wird eine ovale Pappschablone hergestellt. Diese auf braunem Leder oder Filz aufzeichnen und ausschneiden. An einem Ende mit einem Tropfen Heißkleber zusammendrücken, so entsteht die Wölbung für die Ohren. Danach ebenfalls mit der Heißklebepistole auf dem Haarreifen festkleben. Wer möchte, kann die Ohren noch weiter verschönern und aus einen anderen Braunton ein kleineres Innenohr herstellen, das in das größere Ohr geklebt wird.