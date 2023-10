Kino an der Kreuzstraße Diese Filme zeigt das Willicher Kino bis Ende Oktober

Die Tage werden deutlich kürzer, das Wetter lockt nicht mehr jeden ins Freie. Die richtige Zeit für einen Filmabend. Wie gut, dass es in Willich seit diesem Jahr wieder ein Kino gibt. Am 24. Februar flimmerten zum ersten Mal seit fast 50 Jahren in Willich wieder Filme über die Kino-Leinwand. Stadt und Ehrenamtler vom Verein „Lichtspieltheater Willich“ haben an altem Standort, an der Kreuzstraße 28, eine Wohlfühloase für Filmliebhaber geschaffen. Und die bietet im Oktober noch ein interessantes Programm für die Filmfreunde.