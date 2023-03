Veranstaltungskalender Diese Feste und Aktionen sind 2023 in Willich geplant

Mit „So schmeckt Schiefbahn“ wartet eine neuen Veranstaltungsreihe auf Besucher: Hervorgegangen ist diese aus einer Testphase im Spätsommer 2022. Bühring: „Der Hubertusplatz wird analog zum Wochenmarkt abgesperrt, und wir werden eine lange Tischtafel aufbauen, an der die ansässigen Gastronomen die Gäste versorgen und verwöhnen werden – dazu gibt’s dann Live-Musik.“ Terminiert ist das Ganze jeweils am ersten Freitag im Monat. Erstmalig am 5. Mai (als „White Dinner“), am 2. Juni (Motto „Mediterran“), und am 7. Juli auf Rasen – als Picknick. Bühring: „Geplant ist dann im September ein großes Abschlussevent der Reihe mit einem Streetfoodfestival – übrigens am Heimat-Shoppen-Aktionswochenende 8., 9. und 10. September.“