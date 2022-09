Polizei bittet um Hinweise : Diebe stehlen Quad in Anrath

Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Willich Unbekannte haben vom Parkplatz am Friedhof in Willich-Anrath ein Quad gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das schwarz-weiße Quad der Marke BRP zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Neersener Straße entwendet.

Das Fahrzeug hatte ein KK-Kennzeichen und war mit einer Plane abgedeckt. Die Kripo Kempen ermittelt nun und bittet um Hinweise auf den Verbleib des Quads und auf mögliche Tatverdächtige: Telefon 02162 3770.

(biro)