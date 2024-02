Kinderbetreuung in Willch Zahl der OGS-Gruppen in Willich soll erhöht werden

Der Hintergrund: Die Verwaltung hatte den Ausschuss informiert, dass schon jetzt die Bedarfsmeldungen für einen OGS-Platz das vorhandene Angebot überschreiten – derzeit werden 67 Plätze, verteilt auf alle Stadtteile, benötigt. Der Verwaltungsvorschlag: Insgesamt soll die OGS-Gruppenzahl von 42,5 auf 44,5 Gruppen erhöht werden – mit je einer halben Gruppe an der Gottfried-Kricker-, der Astrid-Lindgren-, der Vinhoven- und der Kolpingschule. Im Stellenplan der Stadt werden hierfür 1,5 AK (Arbeitskräfte) zusätzlich benötigt. Nach Abzug von Elternbeiträgen und Landesfördermitteln würde das den städtischen Haushalt mit zusätzlich rund 88.000 Euro belasten. Weil die CDU noch Beratungsbedarf anmeldete, wurde die Vertagung in die Ratssitzung am 7. März beschlossen. Mit diesem Termin soll möglichst schnell eine Gewissheit für die Eltern entstehen, so der Wunsch der Beigeordneten Brigitte Schwerdtfeger. In der Vorlage informierte die Verwaltung noch zu weiteren Aspekten der OGS-Situation: Die Raumsituation an vielen Schulstandorten werde immer enger, und weitere OGS-Vergrößerungen erschienen dort „kaum mehr möglich“, sofern nicht das Konzept grundlegend weiterentwickelt werde. Weil laut Landesbeschluss ab August 2026 jeder Erstklässler und jede Erstklässlerin einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung hat, hat die Stadt bereits einen externen Schulentwicklungsplaner damit beauftragt, alternative Lösungswege zur Raumnutzung zu entwickeln. Außerdem hat der Verwaltungsvorstand die Bildung einer Arbeitsgruppe beauftragt, um die inhaltliche Ausgestaltung unter diesen Aspekten weiterzuentwickeln.