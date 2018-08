In der Gemeinschaft der Gemeinden Willich (im Bild die Pfarrkirche St. Katharina in Alt-Willich) gab es im Jahr 2017 Kirchenaustritte. Foto: Marc Schütz

Willich/Tönisvorst Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt seit Jahren. In den Gemeinden in Willich und Tönisvorst macht man sich Gedanken, wie man darauf reagieren kann.

Sowohl in Kempen/Tönisvorst als auch in Willich war darüber hinaus die Zahl der Gottesdienstbesucher etwas zurückgegangen. „Die Menschen, die heute in die Kirche kommen, tun dies nicht wie früher aus Gewohnheit, sondern aus Überzeugung“, sagt Eicker. Sein „Kollege“, Willichs GdG-Leiter Jürgen Lenzen, stellt in dem Zusammenhang noch etwas anderes fest: „Heutzutage ist für viele schon längst nicht mehr der Kirchenraum der wichtigste Ort, sondern draußen die praktische Arbeit, beispielsweise durch das Engagement in der Flüchtlingshilfe, bei Ferienfreizeiten oder dem Mitmachen bei der Caritas.“