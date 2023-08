Wohltätigkeit in Willich Yiyuan-Stiftung spendet große Mengen Schulmaterial

„Aufgrund des großen Andrangs bei der Schulaktion des Kinderschutzbundes Willich war der Vorrat schnell ausgegeben“, schreibt der Verein. Darum kontaktierten die Aktiven die Yiyuan-Stiftung des Willicher Geschäftsmanns Yine Zhang. Diese wurde sofort aktiv und spendete große Mengen Material. Insgesamt wanderten im Namen der Stiftung Yiyuan Foundation of care and education Materialien für rund 2000 Euro in die Schränke des Kinderschutzbundes, die in den kommenden Tagen an weitere bedürftige Kinder ausgegeben werden.