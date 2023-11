Weihnachten in Willich Wunschbaum-Jubliäumsjahr geprägt von Rekorden

Wer Kinderaugen am Heiligen Abend strahlen lassen möchte, erhält ab Dienstag, 21. November, dazu die Gelegenheit. Zum 15. Mal geht die Weihnachtswunschbaum-Aktion des Freiwilligen-Zentrums (FZ) Willich an den Start. 525 Wunsch-Sterne warten darauf gepflückt zu werden. Eigens für das Jubiläumsjahr hat das Freiwilligen-Zentrum Willich ein neues Baumlogo kreiert, das Flyer und Plakate ziert. Das ist aber nicht die einzige Änderung. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr in Neersen, wo es seit der Schließung der Sparkasse keinen Standort für einen Weihnachtswunschbaum mehr gab, einen Baum im Schloss Neersen vor dem Bürgermeisterbüro aufstellen können. Wobei Christian Pakusch auch unser Schirmherr ist“, sagt Melina Friedrich, Leiterin vom FZ.