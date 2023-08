Wohltätigkeit in Willich Willicher Tafel braucht dringend neue Räume

Die Willicher Tafel funkt mit zunehmendem Nachdruck SOS. Die seit Gründung im Jahr 2006 genutzten Räume in den Fellerhöfen reichen hinten und vorn nicht mehr. Die fehlende Barrierefreiheit macht den oft betagten Ehrenamtlern zusätzlich zu schaffen. „Wir brauchen hier zeitnah eine Lösung. Mittelfristig brauchen wir für unser Tagesgeschäft eine barrierefreie Halle im Bereich 400 Quadratmeter Fläche mit Möglichkeiten für Kühlräume. Kurzfristig und sehr dringend suchen wir für das dritte Quartal eine Halle in der Größenordnung 150 Quadratmeter für unsere Rewe-Spendenaktion im Oktober und die Weihnachtstütenaktion in der Adventszeit“, sagt Christine Nohl-Weiler, im Vorstand der Tafel Willich verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit.