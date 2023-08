Großspende für Willicher Tafel Lions-Club sammelt 10.000 Euro durch Golfturnier

Die Spenden nutzt die Tafel sowohl zur Finanzierung der Betriebskosten als auch für die Versorgung der Tafelausgaben mit dringend benötigten Lebensmitteln. In den vergangenen Jahren verzeichnet sie an ihren insgesamt fünf Ausgabestellen im Stadtgebiet einen starken Anstieg bedürftiger Personen. Viel Lob gab es auch von den Spielern an die Willicher Lions für die gelungene Durchführung des Benefizturnieres.