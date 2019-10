Veranstaltung im Gründerzentrum : Die Willicher SPD lädt zum Bürgerforum

Willich Wie wollen wir in Zukunft in unserer Stadt leben? Welche Probleme brennen Ihnen auf den Nägeln? Welche Wünsche, Vorstellungen und Ideen haben Sie? Das fragt die SPD die Willicher und lädt sie zu einem Bürgerforum am Samstag, 19. Oktober, zwischen 10 und 14 Uhr ins Gründerzentrum, Gießerallee 19, ein.

