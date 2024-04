Bildung in Willich RSE feiert große Erfolge bei Jugend Forscht

Jan Goertz entwickelte so einen chemischen Wasserstoffspeicher. Er beschäftigte sich in diesem Projekt damit Toluol zu Methylcyclohexan zu hydrieren, um auf diesem Weg Wasserstoff zu speichern. Für die Versuche erschuf der 18-Jährige eine aufwändige Apparatur. Anton Olbertz und Max Balder stellten bei ihrem Projekt „Nachhaltiger Kunststoff aus Fruktose – Herstellung von PEF – Polyethylenfuranoat“ eine Kunststofffolie aus Fruchtzucker her. Helena Busch, Isabel Klingelhoeffer und Jing Yuan Zeng entwickelten einen Kunststoff mit Zusatz von Sonnenblumenkernschalen, um so den erdölbasierten Ausgangsstoff zu reduzieren. Dazu erfolgten Untersuchungen der Eigenschaften des Kunststoffs.