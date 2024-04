Bildung in Willich Lokale Geschichten zur großen Geschichte

Vor nunmehr zwölf Jahren diente das rot gemusterte Sofa im Schiefbahner Heimatmuseum „Kamps Pitter“ schon als Ort, wo wichtige Partnerschaften unterzeichnet wurden. Jetzt war es wieder einmal so weit. Nachdem das Schiefbahner St. Bernhard Gymnasium bereits 2012 eine Bildungspartnerschaft mit dem Heimatmuseum und dem Willicher Stadtarchiv an dieser Stelle unterschrieben hatte, folgte nun die Robert Schuman Europaschule (RSE) in gleicher Konstellation. Schulleiter Christoph Riedl, Edith Max vom Vorstand des Heimatmuseums und Sarah Bünstorf, Beigeordnete der Stadt Willich, setzten ihre Unterschriften unter die Verträge.