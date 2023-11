Serie Weiterführende Schulen im Kreis Viersen Digital und bilingual lernen an der RSE

Was zeichnet die verschiedenen Schulen im Osten des Kreises Viersen aus? Bis Anfang Dezember finden die Tage der offenen Tür in den weiterführenden Schulen der Region statt. In Willich ist dies bei der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) am Samstag, 25. November, ab 10 Uhr der Fall. Was erwartet Kinder dort? Welche Ausrichtung hat die Schule? Schulleiter Christoph Riedl antwortet.