Musik in Willich Aus für dal segno - Musikschulverein übernimmt

In diesem Monat feierte die Musikschule dal segno 15 erfolgreiche Jahre des Bestehens. Zeitgleich gab es eine Ankündigung von Ursula Weber und Thorsden Marschner, die allerdings vielen ihrer Kunden die Tränen in die Augen trieb. Die beiden Betreiber, die die Musikschule mit dem familiären Touch 2008 in Willich gründeten, sehen sich gezwungen aufzuhören. „Es fehlt uns schlicht und einfach an Dozenten, um die Schule weiterhin wirtschaftlich betreiben zu können“, sagt Ursula Weber. Allein im vergangenen Jahr verließen 18 Kollegen dal segno. In diesem Jahr folgen weitere vier.