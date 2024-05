Ausschuss in Willich Grabenstraße wird zur „Lebenswerten Straße“ umgebaut

Die große Herausforderung sei der Erhalt der großen Platanen, so Broesi. Aktuell haben diese kaum Platz für die Wurzeln und sind deswegen in ihrer Vitalität eingeschränkt. Es gibt aber eine technische Lösung über sog. „Wurzelbrücken“, die unter der Straßenpflasterung eingearbeitet werden und Luft für die Wurzeln schaffen. In Willich muss dafür der Mittelteil der Grabenstraße (Fahrbahnbereich) um 10 Zentimeter höher gelagert werden. Der Fußgängerbereich an beiden Seiten bleibt aber auf dem heutigen Niveau. Diese Veränderung lasse sich auf beiden Seiten auch mit den Hauseingängen vereinbaren, so Broesi. Zusätzlich sollen Bänke zwischen den Bäumen montiert werden. Klare Aussage des Planers: „In diesem Straßenabschnitt gibt es keine Stellplätze für Autos.“ Um die Straße in das Gesamtbild des Bereichs einzubinden, soll sie mit Betonpflaster wie auf der Friedrichstraße belegt werden.