Kulturelles Angebot : Die Willicher FDP beantragt Fortsetzung des Autokinos

Willich Die Willicher FDP findet, dass das im vergangenen Jahr auf dem Schützenplatz angebotene Autokino in Willich eine gute Möglichkeit sei, wieder ein Stück Kultur zu erleben.

„Mit Familienmitgliedern oder einem Freund oder der Freundin im Auto zu sitzen und Kino zu genießen, ist mit Hygienekonzept sicherlich kein Pandemietreiber und hat sehr gut funktioniert“, sagt FDP-Ratsfraktionsmitglied Ralf Klein. Die Liberalen beantragen daher, dass auch in diesem Jahr das Autokino stattfinden kann. Die Stadt soll sich mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro beteiligen, die übrigen Kosten würden durch Sponsoren aufgebracht. „Die städtische Beteiligung wollen wir aus Mitteln coronabedingt ausgefallener Veranstaltungen des Kulturetats ziehen“, so Klein weiter.