Die CDU Willich lädt ein Informationsveranstaltung rund ums Thema Heizung

Willich · Viele Legenden ranken sich aktuell um das Thema „Heizung“. Was ist erlaubt, was ist verboten? Was ist effizient und was Verschwendung? Die Willicher CDU will das Thema mit Bürgern besprechen.

08.09.2023, 16:30 Uhr

Ein automatisches Thermostat kann ein Weg sein, Heizkosten zu reduzieren. Foto: Sven Schalljo

Kaum ein Thema wird derzeit so emotional diskutiert wie das Thema Heizung. Viele Menschen fürchten sich vor Energieknappheit, dem Verbot der eigenen Heizung und hohen Kosten. Dabei ist häufig die Angst sehr viel größer als die reale Gefahr und der Austausch der Heizung manchmal sogar eine Chance. Ebenso fraglos ist aber nicht alles immer sinnvoll – und auch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Willicher CDU will hier nun helfen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, und bietet am Dienstag, 26. September, ab 19 Uhr im Gründerzentrum im Stahlwerk Becker an der Gießerallee 19 eine Infoveranstaltung zu diesem Thema an. Dabei soll es um Fragen gehen wie: Sollen bestehende Anlagen ausgetauscht werden – und wenn ja: wann? Welche Art der Anlage ist sinnvoll? Ist die Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage sinnvoll? Wo kann ich mich wirklich fachkundig informieren und beraten lassen? Diese und noch mehr Fragestellungen gehen auch einher mit finanziellen Sorgen: Kann man sich das alles überhaupt leisten? Gibt es Förderungen? Wenn ja, wo sind diese zu beantragen und wofür genau? Neben den Vertretern der Partei sollen vor allem Experten, speziell der Stadtwerke Willich, hier Rede und Antwort stehen, Fragen beantworten und Tipps zum richtigen Umgang mit Energie und dem Thema Heizen, aber auch dem künftigen rechtlichen Rahmen geben. Denn längst nicht alles, was von Bürgerinnen und Bürgern befürchtet wird, steht auch wirklich im Gebäudeenergiegesetz. Die Willicher Christdemokraten wollen mit der Bürgerrunde, die allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht, einen Beitrag leisten, die Verunsicherung rund um dieses Thema etwas zu verringern. Die Veranstaltung ist wie gewohnt kostenfrei und auch einer Anmeldung bedarf es nicht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können jederzeit kurzfristig vorbei kommen und mitdiskutieren, zuhören oder Informationen mitnehmen.

(svs)