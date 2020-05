Kommunalwahl 2020 : Die Willicher CDU kürt ihren Bürgermeisterkandidaten am 8. Juni

Willich Zweimal musste die Mitgliederversammlung bereits ausfallen. Nun soll sie unter freiem Himmel auf der Anlage des DJK/VfL Willich stattfinden. Zur Wahl stehen Johannes Bäumges und Christian Pakusch.

Zuerst sollten die Willicher CDU-Mitglieder ihren Bürgermeisterkandidaten am Aschermittwoch im Neersener Wahlefeldsaal wählen. Doch der drohte, zu klein zu werden, da die beiden Bewerber Johannes Bäumges und Christian Pakusch für einen plötzlichen Mitgliederansturm gesorgt hatten. Der Ausweichtermin am 23. März im Festzelt, das zum ASV-Märzenfest aufgestellt werden sollte, platze wegen der Corona-Krise. Nun soll es am Montag, 8. Juni, 18 Uhr, so weit sein – und zwar auf der Anlage des DJK/VfL Willich.