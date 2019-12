Willich : Die wichtigsten Anträge der Fraktionen im Willicher Rat

Willich Neben der Senkung der Gewerbesteuer hat der Stadtrat über eine Reihe weiterer Anträge der Fraktionen entschieden. Diejenigen, die keine Auswirkungen auf den Haushalt 2020 haben, wurden in die zuständigen Fachausschüsse verwiesen, wo nun über sie diskutiert wird.

CDU Angenommen wurde der Antrag, wonach jährlich 15.000 Euro dafür vorgesehen werden, um in der Stadt eine weitere Abendveranstaltung unter freiem Himmel zu etablieren – möglichst in Anrath eine kulinarische Veranstaltung. 20.000 Euro werden für die Planung des Umkleidegebäudes an der Donkkampfbahn in Anrath und 30.000 Euro für die Umwandlung des Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz an der Donkkampfbahn im Haushalt vorgesehen, 50.000 Euro zur Planung einer Einfachturnhalle am Sport- und Freizeitzentrum in Willich. 20.000 Euro werden vorgesehen für begrünte Buswartehäuschen, 30.000 Euro für die Informationen über Klimaschutzmaßnahmen und 50.000 Euro für eine Überdachung an der Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule in Anrath.