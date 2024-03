Verkehr in Willich Wekelner Fußgängerbrücke muss saniert werden

Der Zustand und die notwendigen Reparaturen an der Fußgängerbrücke Wekeln beschäftigten am Mittwochabend den Willicher Planungsausschuss. Die Verwaltung hatte einen Fragenkatalog der FDP umfassend beantwortet. Der Kern: Erste Schäden am Bauwerk wurden schon 2013 bei Prüfungen festgestellt. Das prüfende Ingenieurbüro hatte den Zustand der Brücke mit der Note „2,9“ bewertet. In der Folge hatte es Bemühungen gegeben, Firmen mit der Reparatur zu beauftragen. Auf die Ausschreibungen der Verwaltung ist damals jedoch nur ein Angebot eingegangen, das aber „erheblich von der Kostenschätzung abwich und somit aus Sicht aller Beteiligten gänzlich zu hoch war“, so die Verwaltung.