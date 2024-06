Seminar in Willich Was es beim Erbe zu beachten gilt

Nicht sollte – hätte – könnte – würde, sondern machen!“ – diese Empfehlung, rechtzeitig alle Fragen um Krankheit und Tod zu regeln, leuchtete am Ende wohl allen Zuhörern ein: Zum zweiten Mal hatte die Volksbank Mönchengladbach in ihrer Filiale in Willich einen Info-Abend „Erben und Vererben“ angeboten – er war wieder sehr gut besucht.