Veranstaltung in Willich Stadt zieht positive Bilanz der Feierabendmärkte

Info

Die erste Ausgabe des Feierabendmarktes in Willich gab es im Jahr 2019. Trotz der zwischenzeitlichen Corona-Pandemie, die solche Märkte erschwerte oder unmöglich machte, ist das Format mittlerweile sehr gut angenommen und etabliert. Sechs Märkte fanden, von April bis September jeweils am letzten Freitag im Monat, im Jahr 2023 statt. Sogar eine Fortführung des Formats in den Wintermonaten wurde vermehrt gefordert.