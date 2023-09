Große Immobilienmesse Warum die Stadt Willich auf der Expo Real präsent ist

Wenn am Donnerstag, 4. Oktober, die Messe Expo Real in München eröffnet, dann sind auch vier Vertreter Willichs mit dabei. Bürgermeister Christian Pakusch, der Beigeordnete Gregor Nachtwey, der Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft, Willy Kerbusch, und der Leiter der Wirtschaftsförderung, Christian Hehnen, werden in die Bayerische Landeshauptstadt reisen, um Willich zu präsentieren.