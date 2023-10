Netzwerk Schiefbahn Spaziergang mit Quartiersmanagerin um den Jahnplatz

Der Wunsch, so Gniot, kam direkt von Schiefbahnern, die sich unter anderem in der Bürgersprechstunde dienstags von 10 bis 12 Uhr in der Bibliothek im Brauhaus an das Quartiersmanagement gewendet haben. Gemeinsam mit Fachleuten der Stadt Willich ist nun eine kleine Runde geplant, um direkt die Lage vor Ort die Lage zu begutachten.