Klimawandel in Willich Die Website des Hitzeaktionsplans ist fertig

Auch wenn regional dieser Sommer bislang noch nicht die ganz große Hitzewelle am Niederrhein gebracht hat: Weltweit ist derzeit praktisch jeder Monat ein neuer Hitzerekord. Auch der Juli bot fast durchgehend die heißesten, je gemessenen Tage, betrachtet man den ganzen Planeten. Die nächste extreme Hitzewelle ist also auch in Willich nur eine Frage der Zeit. Darum arbeitet die Stadt mit Hochdruck an ihrem Hitzeaktionsplan.