Dauerfrost Die Stadt Willich appelliert, Eisflächen nicht zu betreten

Dauerfrost und eisige Temperaturen in den vergangenen Tagen haben Wasserflächen gefrieren lassen. Blauer Himmel und Sonne könnten manchen nun dazu verleiten, die Flächen zum Schlittschuhlaufen zu nutzen oder einfach so zu betreten. Doch die Willicher Stadtverwaltung und die Feuerwehr mahnen zur Vorsicht: „Warn- und Verbotsschilder sowie Zäune an Seen, Tümpeln und anderen Gewässern sollten auf keinen Fall ignoriert werden.“