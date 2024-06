Brauchtum in Schiefbahn Jürgen Marx hat den Vogel abgeschossen

Der 1. Brudermeister der Schiefbahner Schützen, Michael Klein, freut sich, dass mit Jürgen Marx ein neuer König gefunden wurde: „Er hat sich vielfach in der Bruderschaft engagiert und wird mit seiner Frau und den Ministerpaaren sicher ein schönes Schützenfest 2025 begleiten“. Insgesamt sei das Schützenfest trotz des unbeständigen Wetters sehr schön gewesen. „Die Entscheidung zum Public Viewing am Freitagabend im Zelt war die absolut richtige“, so Klein. Gut gelungen sei die Lösung, den Blumenhorn-Korso am Sonntagnachmittag kurzerhand in das Zelt zu holen. Wegen des starken Regens hatte die Präsentation der Füllhörner nicht vor dem Königshaus am Paradeplatz stattfinden können. Er freute sich, dass der Schützennachwuchs mit rund 40 Tellschützen und mehreren Jungschützenzügen stark in der Bruderschaft vertreten ist. „Die neuen Tellschützen-Betreuer Thomas Bongartz und Marcel Gormanns unternehmen viel mit den Jungs und haben sie gut im Griff“, meinte Klein.