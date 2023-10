Sperrung der A52 bei Schiefbahn Kaum Verkehrsprobleme durch Autobahnsperrung

Zwar führt auch diese Umfahrung durch die Baustelle an der A44 bei Neersen, aber auch dort habe es am ersten Tag keine nennenswerten Probleme gegeben, sagt die Polizei. „Natürlich ist die Verkehrslage am Freitagmittag immer angespannt. Aber in Anbetracht dieser Rahmenbedingungen ist es bislang sehr gut verlaufen“, betont Hartwich. Zur Umgebung der Autobahn, speziell um die Abfahrt Kaarst und mögliche Umfahrungsstrecken ab der Abfahrt Holzbüttgen (A57), gab es keine Angaben. Auch Beeinträchtigungen durch das Fußballspiel in Mönchengladbach am Abend bleiben abzuwarten.