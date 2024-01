Brezelschießen in Neersen Schützen schießen fünf Stunden für Brezeln

So trafen sich auch in diesem Jahr am vergangenen Sonntag die Klein-Jerusalemer Schützen und schossen die besten Schützen unter sich aus. „Tatsächlich ist das Brezelschießen etwas, wo es wirklich um die Qualität als Schütze geht. Hier und bei der Vereinsmeisterschaft, die vom 19. Januar bis 4. Februar auch bald auf dem Plan steht, geht es wirklich um gutes Schießen“, erzählt Peter. Jeweils in Dreiergruppen mussten die Schützen antreten und hatten je drei Schuss in der Schießanlage an der Gaststätte „Früh op de Eck“. Das Problem: Bei Gleichstand kommt es zum Stechen.