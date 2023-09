Ehrenamt in Neersen Schützen pflegen Park der Kapelle Klein-Jerusalem

Und so rief er die Schützen auf, zu helfen. „24 Mitglieder haben sich gleich gefunden. Darunter waren sechs Jugendliche und nicht weniger als neun ehemalige Könige“, erzähtl Peter durchaus stolz. Gut zwei Stunden arbeiteten sie im Park. „Der Außenaltarbereich wurde von Wildkräutern, Efeu und Gräsern befreit. Auch ein Rückschnitt von Sträuchern wurde vorgenommen. Der Rasen wurde gemäht und die Kreuzwegstationen innen gesäubert und außen von Efeu und anderen Gewächsen befreit. Das haben unsere jungen Mitglieder in die Hand genommen. Ein großer Bereich an der ersten Außenhecke konnte innen von Unkraut befreit werden“, erzählt Peter. Besonders der Außenaltar erstrahlt nun in neuem Glanz, soll aber noch weiter saniert werde.