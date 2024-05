Schützenfest in Clörath Schützen feiern ihr 50-Jähriges Bestehen

Anrath (djm) Die St. Johannes Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Vor 50 Jahren lebten die Schützentraditionen wieder auf, genauer gesagt am 20. März 1974: Damals trafen sich die Bewohner der fünf Honschaften Clörath, Vennheide, Giesgesheide, Bökel und Hagwinkel, um das Schützenwesen wieder zu begründen und die Schützengesellschaft wieder zu vereinen. Traditionell ist das „Clörather Schützenfest“ das zweite in der Reihe der acht Willicher Schützenfeste und wird immer zum Monatswechsel Mai / Juni gefeiert. In diesem Jahr beginnt es am 30. Mai mit den Wettbewerben des Schützennachwuchses und endet (mit Pause) am 8. Juni mit der Hexenverbrennung.