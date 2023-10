St. Sebastianus Bruderschaft Schiefbahn Benefizkonzert für „Schützen helfen“ steht an

Das Benefiz-Konzert dient dazu, Spenden für „Schützen helfen“ zu sammeln. Die St. Sebastianus Bruderschaft Schiefbahn und die St. Johannes Bruderschaft Niederheide hatten die Aktion 2011 ins Leben gerufen, um gezielt und schnell bedürftigen Bürgern in Willich unbürokratisch und vor allem zu 100 Prozent diskret eine Unterstützung bieten zu können. „Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt uns, dass es mittlerweile oft der Fall ist, dass Familien oder Alleinerziehende nicht genug Geld verdienen, um die Schulausstattung oder den Klassenausflug der Kinder bezahlen zu können. Sie können sich an die Verantwortlichen in unserer Hilfsaktion wenden“, erklärt Michael Klein. Dabei sichert die Bruderschaft zu, dass die Namen nicht bekannt werden, lediglich drei oder vier Personen kennen sie, behandeln sie aber streng vertraulich. Alternativ können sich Hilfsbedürftige auch über die Pfarrbüros oder die Leitungen von Schule oder Kita an die Schützen wenden.